Vláda souhlasí s vysláním vojáků do Mali, Nigeru a Čadu. Misi posoudí parlament

Čeští vojáci by se měli nově stát součástí rozšířené operace Barkhane. Evropské země plánují vytvořit společnou jednotku pod názvem Takuba, která by v regionu nahradila francouzské síly.

Náklady na novou misi ministerstvo obrany odhaduje na 598 milionů korun. Mali, Niger i Čad s přítomností tuzemských vojáků souhlasí. V Čadu sídlí velitelství operace a do Nigeru by se vojáci mohli dostat v případě přeshraničních operací.

„Návrh bude nyní předložen Parlamentu České republiky. Pokud dojde k jeho schválení, získáme tím mandát na zapojení do operace Barkhane v maximálním počtu 60 osob s platností do 31. prosince 2022,“ konstatoval ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Vysláním vojáků by podle něj Česko potvrdilo pozici země, která hodlá bojovat se všemi formami terorismu.