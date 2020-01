Diskuse o Válkové trvá. Babiš její setrvání v lidskoprávní radě respektuje, Zaorálkovi se příčí

Zpravodajský web Info.cz minulý týden přinesl informaci, že stávající vládní zmocněnkyně pro lidská práva a někdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková napsala za normalizace právní text s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem (který mimo jiné poslal na smrt Miladu Horákovou) a v článku hájila opatření uplatňovaná proti disidentům.

Válková se posléze vzdala kandidatury na post ombudsmanky, což zdůvodnila někdejším členství v komunistické straně, v čele vládní rady pro lidská práva ale zamýšlela setrvat, třebaže část jejích členů hrozila odchodem, pokud místo neopustí. Většina členů vládní rady ji nakonec ve čtvrtek podpořila – a sbor na to konto opustil advokát Tomáš Němeček a Hubert Smekal z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Premiér Babiš se čtvrtečního zasedání neúčastnil, upozornil ale na usnesení, které uznává političčin přínos v prosazování lidskoprávní agendy a zefektivnění činnosti rady. „Všichni potvrdili, i ti, co odešli, že je to jiná kvalita, že to (Válková) dělá dobře, angažuje se, bojuje za lidská práva,“ podotkl premiér a dodal, že takové rozhodnutí respektuje. „Pokud by rada řekla, že nemá pokračovat, tak bychom paní profesorku odvolali.“