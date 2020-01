Pardubická nemocnice testovala novorozeně na streptokoka pozdě, hlásí kontrola

Podle aktuálních informací z ministerské kontroly Pardubická nemocnice opravdu udělala testy na streptokokovou infekci opožděně – konkrétně jde o prodlevu jedné hodiny 38 minut proti doporučení České neonatologické společnosti. Podle ministerstva ale nejde o zásadní pochybení; není jasné, zda by dítěti včasné podání antibiotik pomohlo.

Chyba v Rychnově

Výrazné chyby se pak podle ministerstva odehrály při ženině cestě k porodu. Záchranka mířila v noci do Rychnova nad Kněžnou. Podle kontroly záchranáři mluvili se sestrou, která telefonicky volala službu konajícího primáře oddělení. Ten vzkázal, „že to zdržovat nebude“, ať sanitka jede rovnou do Hradce Králové.

Sanita proto kontaktovala oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové s tím, že do porodnice vezou rodičku. Dispečink záchranné služby obratem dostal informaci, že hradecká porodnice nemá kapacity. Cílem se tak nakonec staly Pardubice.

Na postupu Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a Fakultní nemocnice Hradec Králové kontrola pochybení neshledala. Naopak personál porodnice Nemocnice Rychnov nad Kněžnou se podle ní dopustil hrubého porušení tím, že rodičku nevyšetřila ani sestra, ani službu konající lékař a odeslali ji do jiného zdravotnického zařízení.

Argumentaci, že nemocnice není vybavena na podobné předčasné porody, považuje za poněkud zavádějící, neboť porod v identickém týdnu těhotenství se v této porodnici již uskutečnil. Ministerstvo proto podá podnět na Krajský úřad Královéhradeckého kraje a Českou lékařskou komoru, aby se tím zabývaly.