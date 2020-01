Pozor na ledovku, Moravě hrozí kluzká noc. Déšť už přišel

Morava by si měla dát pozor na kluzkou noc. Očekávají ji meteorologové, podle kterých se může tvořit ledovka. První předpoklad k tomu naplnilo již odpoledne, kdy začalo pršet. Zatím je ale docela teplo, i v oblasti, které se výstraha týká, zůstávala do večera teplota bezpečně nad nulou. Kluzko bude hlavně tam, kde teploměr klesne k nule. Silničáři zatím nemají informace, že by některé silnice byly pokryté ledem a špatně sjízdné.