Ministerstvo práce nesmí uzavřít smlouvu na systém vyplácení dávek, rozhodl antimonopolní úřad

S danou firmou ministerstvo muselo kvůli průtahům v přípravách už dvakrát prodlužovat provoz o dva roky. Zatím je fungování zajištěno do začátku roku 2021. Roční prodloužení stojí půl miliardy.

Ministerstvo proti rozhodnutí nepodalo rozklad. Dosud případ nekomentovalo. Na jednání sněmovního sociálního výboru před několika týdny jen oznámilo, že začalo připravovat výběrové řízení na dodavatele, který by od roku 2021 případně provozoval a rozvíjel nynější systém firmy OKSystem .

DXC Technology se pak obrátila na ÚOHS. Ve své námitce uvedla, že MPSV na její argumenty nebralo ohled a snaží se vrátit k dohodě z první soutěže a na dalších pět let se „zaručí exkluzivita stávajícímu dodavateli“. Společnost poukázala na to, že nahrazení novým jednotným systémem by mohlo stát méně než třetinu nynějších provozních nákladů.

Nový systém měl původně fungovat už od roku 2017

Systém pro výplatu dávek je součástí připravovaného jednotného informačního systému resortu práce. Původně měl fungovat od roku 2017 a stát kolem 1,5 miliardy korun. Podle nového harmonogramu by měl být plně v provozu od roku 2021.

Náměstek ministryně Jan Baláč loni v září poslancům sněmovního sociálního výboru řekl, že jsou tři cesty. Vedle výběrového řízení na nového provozovatele nynějšího systému je to vyřešení druhého tendru, pokračování prvního tendru a smír s OKSystemem. Žádná z variant ale není bez komplikací a případných dalších průtahů, dodal.

Popsal tehdy, že pokud by si resort nechal nynější systém, stále nemá část jeho zdrojových kódů, tedy programu. Ministerstvo vyzvalo OKSystem, aby mu sdělil, za jakých podmínek by je od něj mohlo získat. Navíc by i výběr nového provozovatele mohl skončit u antimonopolního úřadu.

Náměstek poslancům řekl, že systém vítěze druhého tendru, společnosti DXC Technology, odpovídá potřebám ministerstva. Zmínil, že rychle by se dal zprovoznit i systém z prvního tendru od OKSystemu, který se připravoval přes rok. Podle nynějších potřeb proti tehdejšímu zadání přibyla tisícovka požadavků, takže ministerstvo zjišťuje, kolik by stály a jak dlouho by trvalo jejich splnění.