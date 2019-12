Vítěze vyškrtli kvůli nízké ceně, teď je znovu ve hře. Ministerstvo zatím nemá dodavatele systému pro dávky

Vedení ministerstva už dříve uvedlo, že se do konečného rozhodnutí nebude k případu vyjadřovat. Na jednání sněmovního sociálního výboru před nedávnem ale oznámilo, že začalo připravovat výběrové řízení na dodavatele, který by od roku 2021 případně provozoval a rozvíjel nynější systém od firmy OKSystem. S ní ministerstvo muselo kvůli průtahům v přípravách už dvakrát prodlužovat dosavadní provoz o dva roky. Zatím je fungování zajištěno do začátku roku 2021. Roční prodloužení stojí půl miliardy korun. Vítěz o zakázku přišel kvůli nízké ceně Poprvé tendr na dodavatele nového systému ministerstvo vyhlásilo před koncem roku 2014 a stanovilo cenu 616 milionů korun. Vybralo tehdy dosavadní firmu OKSystem. Od smlouvy pak ale odstoupilo. OKSystem se brání žalobou. Druhou soutěž resort vyhlásil v roce 2017. Zakázku se zadávací cenou 270 milionů bez daně z přidané hodnoty přidělil loni firmě DXC Technology. Po stížnosti neúspěšného uchazeče OKSystemu, který nabízel cenu 824 milionů, antimonopolní úřad nařídil přezkum. Po něm ministerstvo vítěze kvůli nízké ceně vyřadilo. DXC Technology se pak obrátila na ÚOHS. Antimonopolní úřad teď uvedl, že ministerstvo nepostupovalo podle zákona o zakázkách, když neposoudilo transparentně objasnění nízké ceny a vybraného dodavatele kvůli ní vyloučilo.

„Důvodem našeho rozhodnutí bylo, že jsme usoudili, že zadavatel netransparentně vyhodnotil zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny od dodavatele DXC Technology. Současně naším rozhodnutím byl uložen zákaz uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem.“ Martin Švanda mluvčí ÚOHS

Společnost DXC Technology ve své námitce mimo jiné uvedla, že resort její argumenty nezohlednil a že vidí snahy vrátit se k dohodě z první soutěže a na dalších pět let se „zaručí exkluzivita stávajícímu dodavateli“. Společnost poukazuje na to, že nahrazení novým jednotným systémem by mohlo stát méně než třetinu nynějších provozních nákladů, zmínil v rozhodnutí antimonopolní úřad.

Ministerstvo argumentovalo třeba tím, že nabízená nízká cena není podle něj reálná k zajištění provozu a rozvoje systému. Systém pro výplatu dávek je součástí připravovaného jednotného informačního systému resortu práce. Původně měl fungovat už od roku 2017 a stát kolem 1,5 miliardy korun. Podle nového harmonogramu by měl být plně v provozu od roku 2021. Tři možnosti a všechny jsou komplikované