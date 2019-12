Chtěli jsme narovnat extrémy, řekl Jirsa ke kauze čínského vlivu. Lidská práva nejsou extrém, oponoval novinář

„My jsme nechtěli zlepšovat obraz Číny, jak se o nás píše. To je manipulace a takové zadání bych nikdy nepřijal. Naším zadáním bylo, ať se pokusíme racionalizovat debatu o Číně. To není propagace čínského režimu, ale snaha vyhnout se extrémům, z nichž jeden Číně podlézá a druhý je hyperkritický,“ shrnul Jirsa aktivity, o nichž napsal server Aktuálně.cz.

Problematické podle něj bylo zejména to, že agentura platila sinologa Víta Vojtu, který v médiích vystupoval jako nezávislý expert. „Jako novináře mě musí znepokojovat, když někdo prosazuje svoje zájmy přes nezávisle se tvářící odborníky,“ uvedl.

Interní monitoring senátora? Jen práce s veřejnými zdroji, tvrdí Jirsa

Valášek také poukázal na to, že agentura podle dokumentů, k nimž se dostal, účtovala firmě Home Credit takzvaný interní monitoring senátora Pavla Fischera. „Jsou to desítky hodin práce. Když jsme se na to pana Jirsy ptali, neodpověděl. Musím být skeptický k dodatečnému vysvětlení, které pan Jirsa podal,“ prohlásil Valášek s tím, že za svými texty si stoprocentně stojí.

Podle Jirsy se za interním monitoringem skrývala práce „toho nejjuniornějšího člena agentury“. „V článku je otevřená spekulace o sledování, to je lež. Interní monitoring znamená, že člen týmu pro potřeby agentury sledovat výroky senátora Fischera z veřejných zdrojů a mediálních archivů,“ vysvětlil Jirsa. Valášek k tomu dodal, že taková práce mu připadá standardní. „Otázka je, jestli je to pravda,“ dodal.