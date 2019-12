Senátor Fischer se obrátí na policii kvůli pročínským aktivitám agentury, kterou si najal Home Credit

„Mohlo jít o cílenou snahu ovlivnit činnost parlamentu,“ uvedl Fischer k informacím serveru Aktuálně.cz. Podle nich agentura měla vylepšit obraz Číny v Česku a pokoušela se ovlivňovat obsah médií i politiky. Fischer, kritik čínského režimu, byl podle serveru předmětem „interního monitoringu PF“.

„Nevím, co to znamená,“ reagoval na to Fischer. Dodal ale, že policie má za úkol mimo jiné ochranu ústavních činitelů. Podrobnosti trestního oznámení nechtěl senátor zatím prozradit. Text oznámení chce ještě konzultovat s právníky.