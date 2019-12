„Tomáš Jirsa obsah neovlivňoval, o jeho spolupráci s PPF jsme nevěděli,“ říká šéfredaktor serveru Info.cz

Ti ve svém úterním článku upozornili na to, jakým způsobem se firma Home Credit, která patří miliardáři Petru Kellnerovi, pokoušela ovlivňovat českou debatu o komunistické Číně. K tomu měla využít PR agenturu C&B Reputation Management – a novináři upozornili na to, že právě tato agentura patří Tomáši Jirsovi. Ten byl zároveň jednatelem zpravodajského a názorového serveru Info.cz.

„Pro nás to bylo překvapení. My jsme věděli, že má PR agenturu. Věděli jsme, že odešel z těch orgánů, ale zůstává majitelem. Chtěli jsme to řešit, bohužel jsme to nevyřešili dostatečně brzy,“ říká Michal Půr v reakci na zjištění reportérů Lukáše Valáška a Jana Horáka z Aktuálně.cz.

Půr: Propojení s PR agenturou byla chyba

Jirsa ve své funkci jednatele brzy po vydání článku skončil. Říká ale, že do obsahu zpravodajského webu nijak nezasahoval. Podle svého vyjádření pouze autorsky zodpovídal za podcasty a vlastní komentáře.

To, že Jirsa obsah webu neovlivňoval, říká i jeho šéfredaktor Michal Půr. Uznává ale, že spojení PR agentury s novinářským projektem nebylo vhodné. „Není to jediný případ na trhu, ale je to problematické a byla to chyba,“ říká.

Názorový a zpravodajský web Info.cz byl spuštěn v listopadu 2016. Půr, bývalý redaktor ČTK a šéfredaktor týdeníku Euro, stál v jeho čele už od počátku. Zakladatelem a vlastníkem webu byl mediální dům Czech News Center, který je součástí skupiny CMI vlastněné Danielem Křetínským a Patrikem Tkáčem.

Letos v lednu se Info.cz spojilo s agregátorem zpráv Zdroj.cz, který provozovala společnost Fount. V ní figuroval ředitel komunikace skupiny PPF a někdejší mluvčí prezidenta Václava Klause Radim Ochvat a také právě Tomáš Jirsa. Společnost Fount se měla stát polovičním vlastníkem Infa. Z toho sice sešlo, ale vznikla nová společnost Info.cz Online Media, která dnes stoprocentně patří pod CMI. Jejím jednatelem se stal Jirsa.

Po spojení se Zdrojem se Info.cz změnilo, říkají bývalí redaktoři

Právě to byl bod, který je podle novináře Lukáše Valáška problematický. „Oni byli v situaci, kdy člověk, který má PR agenturu, zároveň mluvil do toho, co na jejich zpravodajském portálu vyjde a co nevyjde,“ tvrdí Valášek. Změnu kritizují i někteří novináři, kteří pro Info.cz dříve pracovali.

„Pro mnoho redaktorů byl zásadní problém, že Tomáš Jirsa je zkrátka člověk s minulostí, která spoustě lidem přišla minimálně podezřelá,“ říká jeden z nich, Martin Krepindl, který v současnosti pracuje pro vydavatelský dům Economia. „Najednou jsme se přesunuli do stejné budovy, kde je jeho agentura. Nebylo to úplně prostředí, do kterého jsme původně přišli, pro které jsme chtěli psát, a velmi intenzivně jsme cítili, že je něco v nepořádku,“ popisuje.

Podle něj se Tomáš Jirsa jednou týdně zúčastňoval redakčních porad, přímé zásahy z jeho strany ovšem nezaznamenal. Směřování webu se ale změnilo. „Bylo vidět, asi i navenek, že výrazně ubylo čistého zpravodajství a server se začal profilovat jako názorový,“ popisuje Krepindl.

„Info začalo zplošťovat ten obrázek, rozmělňovat diskurs. Vycházelo méně kritických věcí vůči Číně, přerušila se spolupráce se Sinopsis,“ dodává Adam Kotrbatý, který po odchodu z Info.cz začal pracovat v Hospodářských novinách (také vydavatelství Economia).

Číně jsme nestranili, říká Půr

Proměna webu byla podle šéfredaktora Půra přiznaná. „Info vzniklo jako zpravodajský portál a my jsme přiznali, když jsme se sloučili se Zdrojem, že to bude názorový portál. Samozřejmě, části redakce posun do toho konzervativního pravicového spektra nevyhovoval, takže odešli,“ říká šéfredaktor.

Odmítá ale, že by stranil Číně. „Naprosto odmítám, že by tam docházelo k nějakému posunu v pohledu na Čínu,“ dodal. Nechal si k tomu zpracovat analýzu od společnosti Newton Media. Ta došla k tomu, že z téměř 500 příspěvků, které letos Info.cz o Číně vydalo, jich pouze 3 procenta vyznívala pozitivně. Většina byla neutrální, 17 procent jich bylo negativních a 14 procent ambivalentních.

Michal Půr chce v současnosti Info.cz sám odkoupit a podíly nějakým způsobem rozdělit mezi redakci. „Je to model, který funguje ve světě,“ říká Půr. Současný vlastník, skupina CMI, k tomu uvedla, že od počátku projektu předpokládala změnu vlastnické struktury.

Home Credit zjištění Aktuálně.cz odmítl, podle firmy se jedná o cílenou kampaň, která ji má poškodit.

Tématu se bude do hloubky věnovat pořad Newsroom ČT24 – začíná v neděli po desáté hodině večer.