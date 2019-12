Lékaři o domluvě s Izraelem: Když si posíláte ledviny pro transplantaci, musíte si důvěřovat na osobní úrovni

„Je to osobní záležitost. Musíme si vzájemně důvěřovat, znát své postupy. S Vídní máme vztahy na osobní úrovni,“ zdůraznil Viklický. Jeho kolega Froněk dodal: „Výměna s Vídní vznikla jako vedlejší produkt jiné spolupráce, když kolegové přijeli do Prahy, zdrželi se dva dny a přišla na to řeč.“

Cesta orgánu z Vídně do Prahy trvá pět hodin, do Izraele cestovaly ledviny zhruba sedm hodin. Ještě před samotným orgánem si lékaři na obou stranách vyměnili řadu výsledků různých vyšetření, aby bylo jasné, že se celý řetězec podaří zrealizovat. Například při spolupráci s Vídní využívá pražský IKEM 3D tiskárnu: model orgánu pomůže lékařům na druhé straně se na operaci lépe připravit. Příprava na výměnu může trvat měsíce a zapojí se do ní, alespoň v centru IKEM, celé Transplantcentrum.

Filozoficky jsme si vybrali výměny a podpořili to medicínsky, říká Froněk

Podobnou spolupráci, jakou má centrum IKEM s Vídní a Izraelem, ale není možné podle lékařů uzavřít napříč Evropou, přestože se o to státy snaží. „My si rozumíme třeba s Holandskem, Británií a Španělskem, tedy zeměmi, kde je rozvinutý systém párových výměn. Ale nelze jednorázově propojit jiné země,“ zdůraznil Froněk.

„Máme rozdíly legislativní i kulturní,“ dodal Viklický. „Je to i o filozofii. Některé země preferují jiné postupy, dávají přednost jiným typům operací… U nás je párová výměna na prvním místě. Tak jsme si to filozoficky stanovili a medicínsky jsme to podpořili,“ dodal Froněk.

Celý pořad si můžete pustit ve videu.