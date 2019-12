Pochody i tiché uličky. V Česku začínají protesty proti zabíjení kaprů

„Letos bude akce historicky největší. I co se týče účasti i koordinace a organizace,“ řekl k protestům Silvestr Vandrovec Špaček, organizátor pochodů a předseda spolku Otevři oči. Spolek spolupracuje s organizací Zvířata nejíme. Kromě pochodů se letos lidé můžou zapojit i do akce Tiché uličky pro kapry.

Průvod začal ve čtvrtek v Praze a v Brně, tiché protesty v ulicích dalších měst budou pokračovat v sobotu 21. prosince ve 14 dalších městech. Zapojí se například České Budějovice, Most, Liberec Olomouc nebo Tábor. „Minulý rok byla akce úspěšná, tak jsme se ji rozhodli rozšířit do dalších měst, máme v každém člověka, který vše organizuje,“ doplnil Vincour. V průvodech a ulicích organizátoři očekávají dohromady stovky lidí.

„Jako by to byly brambory“

„Nejde jen o to zabíjení. Možná větší problém je to, jak se s kapry zachází. Například jak se s nimi hází, v podstatě je v korytech vyšoupnou tak, jako by to byly brambory. Nezachází s nimi, tak jak se sluší na obratlovce,“ vysvětlil důvod protestů Špaček.

„Vybrali jsme ve všech zúčastněných městech ulice, kde je nejvíce kádí s kapry. Budeme tam stát u kádí a držet transparenty a notebooky. Pustíme záběry, kde lidé uvidí, jak špatně se s kapry zachází. Jsme tam v tichu a máme ústa přelepená páskou a chceme ukázat lidem, proč s tou tradicí nesouhlasíme,“ vysvětlil Lukáš Vincour, zakladatel spolku Zvířata nejíme.