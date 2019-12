Místo Pekingu Tchaj-pej. Praha uzavře sesterskou smlouvu s hlavním městem Tchaj-wanu

„Jedná se o obecný, apolitický text o spolupráci měst v oblastech ekonomické a obchodní spolupráce, vědy a technologií, kultury, cestovního ruchu, vzdělávání, zdravotnictví a dalších,“ píše se v dokumentu. Na formalizaci spolupráce se domluvilo vedení města při návštěvě Tchaj-wanu letos na jaře.

Podle schváleného dokumentu by se Praha mohla inspirovat zkušenostmi tchaj-wanské strany s využitím chytrých řešení ve zdravotnictví, vzdělávání či dopravě. Naváže se také spolupráce v kultuře a v turistickém ruchu. „Jako perspektivní se jeví spolupráce v oblasti vzdělávání včetně studentských výměn,“ stojí v dokumentu.

ZOO má získat luskouna

Od tchaj-pejské zoologické zahrady by pražská zahrada mohla získat luskouna. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) sdělil, že smlouvu obě strany podepíšou v lednu při návštěvě starosty Tchaj-peje, kdy by se zároveň měli dohodnout na datu, kdy by pražská zoologická zahrada luskouna dostala.

Podle primátora podpis smlouvy neohrozí partnerské smlouvy s čínskými městy, které Praha nyní má. „Spolupráce se podpisem smlouvy jen formalizuje, my s Tchaj-pejí neformálně spolupracujeme již od roku 2001,“ řekl Hřib.

Praha se letos nepohodla s vedením Pekingu kvůli klauzuli o uznávání jedné Číny. Pražští radní schválili vypovězení smlouvy s Pekingem 7. října a následně Peking smlouvu 9. října předčasně vypověděl. Smlouva byla schválena v roce 2016 za primátorky Adriany Krnáčové (ANO). Schválilo ji 35 z 65 zastupitelů a prošla hlasy ANO, ČSSD, KSČM a části ODS.