O emisních limitech pro Chvaletice se bude rozhodovat znovu. Ministerstvo zrušilo rozhodnutí kraje

Vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Martin Vlasák se zatím s rozhodnutím ministerstva neseznámil. „Budeme je respektovat, je pro nás závazné. Na další rozhodnutí máme podle správního řádu 60 dnů, pokud bychom museli nařídit například ústní jednání, mohlo by to být i více,“ řekl Vlasák.

„Jedním z problémů byla také délka udělené výjimky, jak pro oxidy dusíku, tak pro rtuť. Maximální délka výjimky je osm let a žadatel požadoval právě osm, což je hodnoceno v rámci řízení jako negativní hledisko. Provozovatel si zejména u rtuti ponechal až zbytečně dlouhou dobu na vyhodnocování stávajícího stavu a plánovaných opatření,“ dodala Roubíčková.

„Nešlo tedy nijak vyhodnotit ani prověřit, zda náklady přesahují přínosy pro životní prostředí,“ uvedla. Podle evropské směrnice je možné výjimku udělit pouze v případě, že je prokázáno, že náklady na dosažení limitů převyšují přínosy, které by opatření měla pro životní prostředí. „A ani ekonomické podklady ke rtuti nebyly dostatečné,“ doplnila.

Rozhodnutí ministerstva pak ocenili zástupci ekologických organizací.

„Provozovatelé elektrárny Chvaletice se snaží výjimku z nových emisních limitů protlačit silou, aniž by ve své žádosti vůbec řešili základní předpoklad, že by měli emise jedovatých a nebezpečných látek snižovat. U krajského úřadu jim tato strategie vyšla, protože tamní úředníci se již dlouho chovají jako továrna na razítka. Ministerstvo naopak splnilo excelentně svojí roli nezávislého odvolacího orgánu: jeho rozhodnutí má 59 stran, na kterých obsáhle rozebírá pochybení krajských úředníků a dává za pravdu našim námitkám,“ uvedl Jan Rovenský z Greenpeace ČR.

Podle generálního ředitele elektrárny Chvaletice Václava Matyse rozhodnutí ministerstva znamená, že krajský úřad nepochybil. „Ministerstvo pouze konstatovalo, že naše žádost měla některé nedostatky,“ uvedl v tiskové zprávě společnosti Sev.en. Podle něj se životní prostředí uvedením nových technologií v elektrárně zlepší, a to nejen na Pardubicku. „Výjimka nám pak poskytne čas na to, abychom našli cestu, jak splnit emisní limity, které dosud vůbec neplatily,“ dodal Matys.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.