Hamáčkův případný zákon zkracující volby na den by Zeman vetoval

Ministr Hamáček zatím poslal předlohu do připomínkového řízení, teprve poté zamíří do vlády a parlamentu. První změny by podle návrhu voliče čekaly už ve sněmovních volbách 2021. Plně by zákon začal fungovat až v dalším období, například při výběru prezidenta v roce 2023.

Krymské Tatary jsem na Hrad nezval, řekl Zeman. Deník N píše opak

Miloš Zeman ve stejném rozhovoru také prohlásil, že prokremelské krymské Tatary na Pražský hrad u příležitosti státního svátku 28. října nezval. Přišli tam podle něj jako doprovod Rusínů, kteří byli na oslavy vzniku samostatného Československa pozváni. Protože byli součástí tehdejšího Československa, byla jejich účast logická, tvrdí prezident.

Ti si pak prý na recepci vzali jako doprovod místo rodinných příslušníků krymské Tatary, kteří začali tvrdit, že je pozval prezident republiky, uvedl Zeman.