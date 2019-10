Vnitro chystá volební změny: V pátek delší hlasování, v sobotu naopak zavřené místnosti

Volební změny se mají týkat termínu, ve kterém se volí, zavádějí korespondenční hlasování ze zahraničí či strojové sčítání hlasů. Některé novinky by měli voliči poznat již při sněmovních volbách v roce 2021, v plném rozsahu by měly být zákony účinné od roku 2022.

Ke změnám, které by se mohly dotknout již následujících voleb do Poslanecké sněmovny, patří i zhuštění času, během kterého budou moci voliči přicházet k urnám. Volit by se nově mělo jen v pátek, a to od 7 do 22 hodin. Oproti nynějšímu systému by se čistý čas, po který by byly volební místnosti otevřené, prodloužil o hodinu – ze čtrnácti na patnáct hodin – ovšem již by nebylo možné jít volit v sobotu.

Náhradou by ale mohlo být předčasné hlasování v pondělí a ve středu před volebním pátkem, kdy by byly vyhrazené dvě hodiny, během nichž by lidé mohli přijít na obecní úřad vhodit volební lístky předem do zvláštní volební schránky.

Hamáček věří, že má zákon šanci projít

Návrh pracuje s možností vyzkoušet ve volbách roku 2021 v některých okrscích strojové sčítání hlasů a snad i korespondenční hlasování. To by ale bylo možné pouze ze zahraničí.

V dalších letech by potom mohlo odpadnout doručování volebních lístků do domácností s výjimkou komunálních voleb nebo možnost, aby obce měnily volební okrsky. Zákon má také zavést možnost jednorázové změny příslušnosti k okrsku.