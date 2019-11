S rakovinou prsu se perou i ženy před třicítkou. Nebudu za chudinku, říká zpěvačka Slováčková

Anna Julie Slováčková si bulku v prsu poprvé nahmatala před třemi lety. Tehdy nešlo o rakovinu, mladá žena ale začala chodit na pravidelné prohlídky. Když letos v červenci opět objevila podezřelý útvar, okamžitě se objednala na kontrolu a v tomto případě už biopsie zhoubný nádor potvrdila.

„Myslím, že moje první reakce byla, že jsem se začala smát. Přišlo mi to hrozně absurdní, že je mi 24 let a budu řešit tady ty v uvozovkách blbosti,“ vzpomíná Slováčková. Následovaly slzy, když jí doktorka sdělila, že ji čeká chemoterapie, po které padají pacientům vlasy, řasy a obočí. Začalo to dva týdny po první infuzi.

„Ráno jsem se vzbudila, stáhla jsem si gumičku z vlasů a vytáhla jsem si trsy vlasů. To je tak strašně nepříjemný pocit. Vy to čekáte, ale stejně se úplně leknete. Je vlastně povrchní to řešit. Jsou to vlasy, dorostou, ale je to prostě něco, čeho se musíte vzdát, aniž byste chtěli. Je to takové nesvobodné rozhodnutí,“ popisuje své pocity Slováčková.