Systém uprchlických kvót je mrtvý. V odmítání jsme ale měli být chytřejší, soudí Kolaja

Protože se v současnosti žádná migrační krize neodehrává, má Kolaja za to, že je ten správný čas, aby si členské státy EU mezi sebou vyjasnily, jaký přístup by Evropa k přijímání uprchlíků obecně měla zaujmout.

Unijní státy program povinného přerozdělování zavedly v roce 2015 s cílem odlehčit Řecku a Itálii, kam v době vrcholící migrační vlny proudily desetitisíce žadatelů o azyl. Česko spolu s Polskem a Maďarskem se však nechtělo k systému připojit mimo jiné s argumentem, že rozhodovat o záležitostech týkajících se vnitřní bezpečnosti je výlučně v jejich kompetenci.

Británie by měla požádat o dlouhodobý odklad

Kolaja jako místopředseda Evropského parlamentu v rozhovoru také zhodnotil odcházení Velké Británie z Evropské unie – vnímá brexit jako evergreen. „Už několikrát bylo datum odchodu Spojeného království odložené. Vždy jsme svědky toho, že ke konci toho termínu, nebo když se termín blíží, se rozhoří obrovské diskuse, jsou veliké palcové titulky v novinách a řeší se, zda se to stihne, nebo ne. To byl také tento případ ke konci října,“ řekl.

Konec seriálu zvaného brexit považuje Kolaja za nejasný, kdy se může stát naprosto cokoli. Má za to, že kdyby se Británie rozhodla požádat o dlouhodobé odložení brexitu do konce funkčního období nové Evropské komise a parlamentu, pomohlo by to oběma stranám. „Ne pouze na další tři měsíce. A na konci ledna bude následovat opět chaos ohledně toho, zda se to stihne, nebo ne,“ dodal místopředseda Evropského parlamentu za Piráty.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu.