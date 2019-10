Zeman i Babiš podpořili investice do armády a její modernizaci. Prezident doporučil vyzbrojení drony

Česko musí kvůli situaci ve světě masivně zbrojit, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) při připomenutí sto let od vzniku generálního štábu armády. Země podle něj ve zbrojení zaspala, stav vojenské techniky není dobrý a po revoluci došlo ke zdecimování místního zbrojního průmyslu. Prezident Miloš Zeman poukázal na oběti českých vojáků v zahraničních misích. I on se vyslovil pro vyšší investice do armády. Uvítal, že armáda plánuje vytvoření praporu bezpilotních prostředků.