Není důvod ke změně, odmítli ústavní činitelé oduznání Kosova

Zeman mluvil o tom, že se pokusí prosadit zrušení uznání nezávislosti Kosova, při své zářijové návštěvě Srbska . „Dovolte mi vyjádřit osobní, ale o to silnější mínění, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických států,“ poznamenal tehdy český prezident.

Kosovo by zřejmě muselo přestat plnit kritéria státnosti, aby se postoj změnil

Petříček už dříve uvedl, že důvod ke zrušení uznání Kosova nevidí. Podle něj by Česko k takovému kroku mohlo přistoupit jen v případě, že by Kosovo přestalo plnit některá kritéria státnosti, na jejichž základě bylo v roce 2008 uznáno. Pro zachování současného stavu podle něj hovoří i to, že česká politika by měla být kontinuální a čitelná.

Ministerstvo zahraničí také dříve upozornilo, že Česko má s Kosovem uzavřeno několik smluv včetně dohody o návratu nelegálních přistěhovalců. Pokud by Česko přestalo Kosovo uznávat, mohlo by to způsobit potíže při naplňování těchto kontraktů.

Kosovo, které po rozpadu Jugoslávie vyhlásilo v únoru 2008 nezávislost na Srbsku, postupně uznalo 116 zemí. Srbsko přesvědčuje státy uznávající kosovskou nezávislost, aby od svého postoje ustoupily. Dosud se mu to podle některých zdrojů podařilo u patnácti zemí, hlavně z Afriky a Latinské Ameriky.