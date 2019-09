Zeman chce, aby Česko přestalo uznávat Kosovo jako samostatný stát

Prezident Miloš Zeman bude chtít s českými ústavními činiteli projednat, zda by bylo možné, aby Česko odvolalo uznání Kosova samostatným státem. Ve středu to uvedl na tiskové konferenci po setkání se svým srbským protějškem, kde naznačil, že on takovou možnost podporuje. Podle českého prezidenta stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických zemí. Kosovo v reakci na Zemanova slova odvolalo účast na pražském summitu V4 a západního Balkánu.