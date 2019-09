Důvěra v to, že spravedlnost platí pro všechny, je velmi důležitá, míní Fiala

Většina opozičních stran vzkázala v úterý prezidentovi, aby přehodnotil úvahu o udělení abolice premiérovi Andreji Babišovi (ANO), pokud by nejvyšší státní zastupitelství obnovilo jeho stíhání.

Lídři ODS, Pirátů, lidovců, TOP 09 i hnutí STAN také apelují na ústavní špičky, aby nekomentovaly práci a rozhodnutí žalobců.

Podle šéfa nejsilnější opoziční strany Petra Fialy (ODS) představuje úterní opoziční schůzka důležitý vzkaz.

„My, představitelé opozičních stran, jsme se postavili vedle sebe a řekli jsme: Nám se to nelíbí, my jsme tím zneklidnění, budeme usilovat o to, aby právo platilo pro všechny, a v nás máte politickou alternativu,“ řekl Fiala s tím, že lidi Zemanova slova o případné abolici zneklidnila.