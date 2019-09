Babiš se chystá na klimatický summit. Mluvit chce o suchu a racionálním přístupu

Ačkoliv má příspěvek státu na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a provozní podpory tepla pro příští rok vzrůst na 27 miliard korun, podle Babiše by se měl v příštích letech snížit o 6 miliard korun. O tomto plánu mluvil Babiš v pondělí po jednání s prezidentem Milošem Zemanem, který vládu vyzval k omezení podpory obnovitelných zdrojů.

OSN vyzývá k ambiciózním plánům, Babiš mluví hlavně o Číně a USA

Světový summit pro klimatickou akci se v New Yorku uskuteční 23. září. Generální tajemník OSN António Guterres již vyzval představitele států, aby předložili ambiciózní plány na transformaci energetiky, dopravy, průmyslu i zemědělství. Mezinárodní společenství by mělo snížit emise do roku 2030 o 45 procent a uhlíkovou neutralitu dosáhnout do roku 2050.