Od podvodu ke splnění pravidel a zastavení stíhání. Co se kolem Čapího hnízda může dít dál?

Do složité právní otázky se celá věc vyvinula i kvůli nutnosti vykládat předpisy Evropské unie. Nakonec se žalobci přiklonili k závěru, že firma splňovala podmínky definice malého a středního podniku.

Podle žalobce stíhaní nemohli před jedenácti lety, kdy o padesátimilionovou dotaci podali žádost, vědět, že evropská justice bude později nahlížet na to, co je a co není malá firma jinak.

Posuzovat trestnost u dotací je podle advokáta Tomáše Sokola náročná disciplína, zastavení stíhání je nicméně výjimečným krokem. „To se stává v takzvané hospodářské kriminalitě poměrně často. Něco, co se na začátku jevilo jako trestný čin, potom trestným činem není. Je jinou věcí, že většinou to konstatují až soudy. A není zastaveno trestní stíhání,“ zdůrazňuje Sokol.

Za neúměrně dlouhé považuje stíhání advokát Jaroslav Ortman. „Jaká byla situace na začátku trestního stíhání a jaká je na konci, to my nevíme, protože pokud se do spisu dostaly nějaké důkazy ve prospěch Andreje Babiše, tak by to mohlo vést k tomu, co bylo komentováno jako změna názoru státního zástupce,“ vysvětluje.