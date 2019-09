Zvrat v kauze lithium. Policie vyšetřuje ředitele podniku Diamo, kterého jmenoval ministr za ANO

„Zda byla, či nebyla cena pozoruhodně nízká, by měly říci odpovědné orgány. Jiří Jež, který podnik téměř čtrnáct let v minulosti řídil a dle mých informací byl pouze pozván odpovědnými orgány k podání vysvětlení, se stal odborným krizovým manažerem na dobu nezbytně nutnou,“ uvedl.

„Neprodal bych to v žádném případě,“ uvedl, pochybení ale odmítá. „Nebyl to přehmat, já jsem to nevěděl,“ hájí se s tím, že nevěděl, nakolik je lokalita cenná. „Tenkrát o lithiu nikdo přece nevěděl, tenkrát nebylo v ceně, žádná poptávka po něm nebyla,“ tvrdí Jež.

„Investici fondu RSJ do lithia, konkrétně do odkaliště lithia, hodnotím velmi pozitivně, protože se ukazuje, že lithium s největší pravděpodobností bude velmi strategická surovina,“ říká Janeček.

„Jiří Jež je v tuto chvíli jediný podezřelý v té trestní věci. Policie, se souhlasem soudu, provedla domovní prohlídku nebytových prostor v Diamu, aby nashromáždila všechny materiály k té koupi, nejspíš včetně znaleckých posudků, kdo o tom jednal, rozhodoval a tak dále. A vyplývá to z materiálů, které jsou v této trestní věci vedeny, se kterými jsme se mohli seznámit,“ říká k tomu redaktor Ekonomického deníku Jan Hrbáček.

Dozorující státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Reportérům ČT potvrdil, že vyšetřování prodeje lithných písků na Cínovci stále probíhá. S ohledem na stadium trestního řízení, kdy nikdo nebyl obviněn, není podle státního zástupce možné případ více komentovat.

Možná škoda 150 milionů

Policie vyčíslila škodu, která mohla státu prodejem ložiska lithia vzniknout, na 150 milionů korun. Tytéž pozemky přitom stát před jedenácti lety prodal za necelý milion korun, tedy za méně než jedno procento tržní ceny. Mediální zástupce skupiny RSJ Martin Frýdl pak odhaduje, že halda, na níž může jejich firma těžit, obsahuje zhruba 2300 tun čistého lithia.

„Z něj se udělá uhličitan lithný, a to je materiál, který se prodává na burzách. Má hodnotu kolem deseti tisíc dolarů za tunu, takže dejme tomu, že jde o nějaké nízké jednotky miliard, proti nimž musíte postavit samozřejmě náklady na těžbu, které už teď se pohybují v nějakých stovkách milionů jenom na přípravu těžby. A budou ještě mnohem vyšší,“ vypočítává mediální zástupce RSJ.

Firma Karla Janečka má sice povolení, s těžbou ale zatím nezačala. Jestli se v Česku lithium nakonec bude, nebo nebude těžit, záleží hlavně na soukromých firmách, které kontrolují ložiska této suroviny.

Premiér Babiš opakovně kritizoval ČSSD za to, že připravila podmínky, které nejsou pro stát výhodné. Přišel proto s vlastním prý výhodnějším řešením. Stát by měl finančně vstoupit do některé z firem, které mají právo lithium těžit. Jak to dopadne, by podle ministra průmyslu mělo být jasné v první polovině příštího roku, kdy má státní podnik Diamo ve spolupráci s ČEZem dokončit klíčovou studii proveditelnosti.

Reportéři ČT už měli možnost seznámit se s výsledky první etapy této studie, která je zatím neveřejná. Ani jedna z posuzovaných variant zapojení státu do těžby není ekonomicky výhodná. Ředitel podniku Diamo Jiří Jež se k tomu odmítá vyjádřit.