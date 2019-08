Zájem o práci u hasičů klesá, polovina zájemců neprojde přes fyzické testy. Pomohli by cizinci

Zájemce o práci u profesionálů odrazují náročné testy. Počítají se u nich například kliky. „Mají problém udělat i těch třicet základních. Pokud to neudělají, nepokračují do další části, kde je běh a plavání,“ nastínil velitel směny karlovarských hasičů Václav Kolář.

Zmírnit testy pro nováčky ale hasiči nechtějí. Netrénovaný nebo psychicky málo odolný záchranář by mohl ohrozit práci celé jednotky. To by například u dopravní nehody zkomplikovalo záchranu zraněných.

„V týmu je oblíbený, v pohodě. A jak říkám, každá ruka dobrá,“ řekl velitel hasičů v Perninku Karol Kadrliak. Josef z Perninku sportuje, lidem pomáhat umí. V budoucnu by dokázal posílit i profesionální hasiče. „Bude muset zvládnout úplně všechno to, co hasiči tady z Čech, a to včetně jazykové vybavenosti,“ dodal mluvčí hasičů Karlovarského kraje Kasal.

Sbor bude do roku 2021 potřebovat 300 nových lidí. Po zkušenostech s Josefem by na Karlovarsku další šikovné cizince uvítali.