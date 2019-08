Přípravné ročníky pro budoucí prvňáky jsou žádané, některé školy musí děti dokonce odmítat

Zájem o přípravné třídy na základních školách se výrazně zvýšil. České televizi to potvrdila Asociace ředitelů základních škol i oslovení ředitelé škol. Poslední dva roky přijímaly školy do nultých ročníků jen děti s uznaným odkladem. Letos opět stačí jen stanovisko pedagogické poradny. Přípravné třídy se tak otevřely i předškolákům narozeným na podzim, kteří mají nástup do školy o rok posunutý kvůli věku. Někde byl zájem rodičů tak vysoký, že školy musely z kapacitních důvodů děti odmítnout.