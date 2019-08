Chceme jednat o platech v kultuře, říká Chvojka o rozpočtu. Komunisté žádají investice do dopravy

Komunisté mají nadále výtky k výši schodku. Podle šéfa jejich poslaneckého klubu Pavla Kováčika ho bude KSČM tolerovat jen v případě, že k navýšení dojde kvůli investicím do dopravní infrastruktury. „Když už se ten deficit bude blížit ke čtyřiceti miliardám, i když my pořád tvrdíme, že lépe je blížit se k třiceti než čtyřiceti miliardám, tak aby to bylo na investice především do dopravní infrastruktury,“ řekl v debatě.

Jasno mají zatím lidovci. Jejich zástupce Jan Bartošek uvedl, že jeho strana je připravena návrh rozpočtu nepodpořit a dosavadní vyjednávání označil za úsměvná. „Jednotlivé resorty se předhánějí, kdo kolik peněz z rozpočtu sežene, a potom v půlce roku najednou musíme řešit otázku sociálních služeb,“ vypíchl Bartošek.

Zaorálek není žádný kůň Miloše Zemana, prohlásil Chvojka

Předsedové poslaneckých klubů v otázkách debatovali také o letních sporech ohledně jmenování ministra kultury. Jan Chvojka ocenil rozhodnutí Michala Šmardy vzdát se nominace a odblokovat tak situaci. Dodal, že podle něj jednání prezidenta Miloše Zemana postrádalo logiku. Na sjezdu ČSSD totiž prezident Šmardu pochválil a dal ho za vzor politika, ale později ho nechtěl jmenovat.

„Nemyslím si, že je to nějaké vítězství pana prezidenta, protože Lubomír Zaorálek, byť se jejich vztahy za poslední léta, dá se říct, narovnaly, tak to není žádný kůň Miloše Zemana,“ uvedl dále Chvojka.