Klienty H-Systemu by měl odškodnit stát. Podle Benešové jde o výjimečnou situaci

„Doporučila jsem panu premiérovi, že poslední možností je učinit nějaké mimořádné opatření vlády, které by bylo ovšem v součinosti s ministerstvem financí,“ doplnila Benešová. Zdůraznila výjimečnost a jedinečnost kauzy, kvůli které by Babišův kabinet zasáhl. V současnosti už totiž jsou případné podobné případy legislativně ošetřeny, pravidla ale neplatí retrospektivně.

„Upozorňuji na to, že pokud se k tomuto přistoupí, budou to potom chtít všichni,“ řekla dále Benešová. S šéfkou státní kasy Alenou Schillerovou (ANO) by o odškodnění pro klienty H-Systemu mohla jednat už ve čtvrtek, hlavním tématem schůzky ale bude rozpočet pro resort spravedlnosti. Sám Babiš bude případné vládní opatření s Kordovou Marvanovou řešit v pátek.

Pro ministryni spravedlnosti je podle jejích slov tímto krokem u jejího úřadu kauza ukončena. „Já jsem předala námět a teď musí paní doktorka (Kordová Marvanová) vyčíslit náklady. To předpokládám, že si vyříkají v pátek,“ zakončila Benešová.