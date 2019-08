Už nikdy červená! Praha chystá systém, který umožní hasičům nebo sanitkám ovládat semafory

Test byl úspěšný nejen podle záchranářů. Potvrzuje to i technická správa komunikací (TSK). Ta ale musí vyhodnotit jeho dopady na okolní dopravu. Podle mluvčí TSK Barbory Liškové jde totiž o poměrně významný zásah do funkčnosti systému celé křižovatky, navíc se musí tímto systémem vybavit vozy Integrovaného záchranného systému: „A důležité je, kdo ponese nejen náklady, ale i zodpovědnost za správu,“ doplňuje Lišková.

Praha systém otestovala v rámci pilotního projektu před dvěma lety na křižovatce na pražském Chodově. Doteď rovněž funguje ve dvou sanitkách. Podle řidiče a instruktora Roberta Tomky jde o systém, který před sanitkou „zamete silnici“. „Je to opravdu znát. Bavíme se tady v řádech desítek sekund, ale na cestě do nemocnice je těch křižovatek série,“ dodává Tomka.

Štáb ČT si ucpané centrum Prahy v jednom houkajícím autě projel. Kolona začínala už na Nuselském mostě, kdy chyběla ulička pro záchranáře. Sanitka pak mezi auty kličkuje několik minut. Nakonec ale v koloně stejně uvízne, auta za zatáčkou totiž nemají kam uhnout, navíc mají v cestě čtyři semafory.

„Když by na všech těch křižovatkách až na Václavské náměstí byla zelená, tak by se celá vlna rozjela a nám by to hodně usnadnilo průjezd,“ popisuje výhody nového systému Radim Sirotek z pražského hasičského sboru.