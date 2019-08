Unikátní operace dala mladému muži s vážnou nemocí další roky života

Svalová dystrofie je skupina genetických onemocnění svalstva, které oslabují pohybový aparát. Dochází k ochabování a ztrátě svalstva. Nejtěžší formou je Duchennova svalová dystrofie, při níž kromě svalů postupem času ochabují také dýchací a nakonec i srdeční svaly.

Potíže s běžným stimulátorem

Davida Teufela svalová dystrofie upoutala na vozík v jeho patnácti letech. „Pokud má kolem sebe člověk ty správné lidi, jde zvládnout všechno,“ říká s optimismem mladý muž dnes. Protože ale nemoc oslabuje i činnost jeho srdce, dostal kardiostimulátor. Špatně kvůli němu ale hýbal pravou rukou a dostal zánět, mohlo dojít k protržení kůže a otravě krve.

„My jsme věděli, že i kdyby tam nebyla infekce, kardiostimulátor musí pryč. A museli jsme hledat alternativní možnost, jak zajistit jeho rytmus,“ popisuje primář kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce Petr Neužil.

Prognóza: Užít si dalších deset let

Právě on nabídl Davidu Teufelovi řešení v podobě bezdrátového kardiostimulátoru. V současnosti představuje jeho zavedení poměrně běžný zákrok. V případě Davida Teufela ale bylo nutné vyřešit třeba to, jestli dokáží katétr tříslem vůbec zavést. Kvůli handicapu totiž nemůže narovnat nohu. „Cítil jsem, že je to prostě potřeba. Buď, anebo,“ byl si mladý muž vědom rizika.