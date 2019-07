Kůrovcová kalamita je zároveň příležitost připravit lesy na klimatické změny. Ty nové budou pestré, říká Vojáček

Já jsem se mírně pousmál výrazu „kůrovec sežral“. Byť je to v praxi asi řečeno velmi, velmi pregnantně. Co se týče majetku, který je spravován Lesy České republiky, který činí o něco málo méně než jeden milion 200 tisíc hektarů, tak zastoupení smrku na tomto spravovaném majetku je circa 50 % a obecně se dá říci, že polovina z těch 50 % je dnes kůrovcem ohrožená. Jedná se zejména o nižší polohy, ale na Moravě bojujeme s kůrovcem i v polohách vyšších.

Určitě nepokryje, je v podstatě nefunkční trh s dřevní hmotou, ať už s kulatinou nebo s vlákninou. Tyto ztráty jsou natolik veliké, že pro vlastníky lesů částky, které by je měly sanovat, by se pohybovaly opravdu ve velmi vysokých sumách.

Dotační program se týká soukromých vlastníků lesů. Vy poprvé letos neodvádíte peníze do státního rozpočtu. Pokryje vám to škody, které kůrovec způsobuje?

Musíme s tím bojovat. Nesmíme na to rezignovat a musíme se neustále snažit vyhledávat stromy, které jsou nalétnuté, těžit je a dostávat ven z lesa. To je priorita, na kterou se dneska soustředíme.

Určitě. Nový les je záležitost v podstatě několika málo let, kdy se kultury nebo paseky, které zalesníme, dostanou do takzvané fáze zajištění a v podstatě se na les můžete těšit v horizontu deset, dvacet let. Budou to zcela nové lesy. Budou jiné, než známe, protože jediná šance, jak můžeme s kůrovcem do budoucna bojovat a reagovat na stávající klimatické změny, je vysazovat jiné lesy, pestré. Chceme s tím také seznamovat veřejnost a chceme, aby i veřejnost měla možnost se podívat na to, že kalamita tak, jak ji dneska vidíme, není jenom hrůza a pohledy na uschlé porosty, ale je to taky šance.

Nejsou jiné, jenom se změnila struktura lesů a jejich výměra. Ono se o této věci málo hovoří, výměra lesů v rámci České republiky se v horizontu posledních sta let více než zdvojnásobila a svoji roli také hraje to, že na té zvýšené výměře lesů se ve velkém podílel smrk a to i v nadmořských výškách a stanovištích, které pro něj nebyly vhodné. Ty problémy, které dnes máme, se netýkají jenom smrku. V letošním roce je obzvláště patrné, že se týkají i borovic, které usychají a které mají zcela jiný kořenový systém než smrky.

Kůrovcové kalamity nejsou ale v našich podmínkách úplnou novinkou. Už na konci 18. století se o nich psalo a tu nejrozsáhlejší z let 1868 až 1870 popisoval Karel Klostermann v románu Ze světa lesních samot. V čem jsou dnešní kalamity jiné, protože to vypadá, že jsme na prahu nějaké katastrofy, to dřív nebývalo takhle rozsáhlé?

Abychom nebyli pořád takovými pesimisty, je na tom všem i něco dobrého? Můžeme si vzít nějaké poučení do budoucna, abychom se vyhnuli podobným katastrofám?

Musíme a můžeme se snažit. Bohužel nikdo z nás nemá věšteckou kouli a my nevíme, zdali to, co dnes ve velmi dobré víře činíme, v horizontu třicet, čtyřicet let následující generace ocení. Věřím tomu, že i naši předci to, co činili, činili v dobré víře a s dojmem, že činí dobře. Takže my se musíme pokusit reagovat na stávající změny, nicméně jestli tato naše reakce bude správná, to ukážou až roky příští.

A jste dost připraveni na to osázet mrtvý porost? Máte dost sazenic, které jsou schopné nahradit mrtvé stromy?

Reagujeme na to. V současné době, co se týče počtu sazenic, necítíme nějaké závažné problémy, problémy jsou s jejich skladbou, ale věřím tomu, že v horizontu roku se nám podaří i na toto zareagovat. Koneckonců i ministerstvo zemědělství v rámci opatření obecné povahy na toto reaguje a domnívám se, že toto by neměl být zásadní problém.