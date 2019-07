Boj s ghetty a chudobou nebude spadat přímo pod premiéra. Převezme ho místní rozvoj

Agentura pro sociální začleňování funguje jedenáct let a je jedním z odborů Úřadu vlády. Obcím má pomáhat zvládnout problémy s ghetty či chudobou; zaměřuje se na bydlení, zaměstnávání, vzdělávání, sociální práci či zdravotní péči. Podílela se mimo jiné na úpravě oddlužení a stála i za kampaní proti nenávisti Hate Free.

Podle výroční zprávy loni agentura hospodařila s více než 144 miliony a spolupracovala se 140 radnicemi, na jejichž území byla víc než třetina chudinských lokalit v Česku s víc než polovinou vyloučených obyvatel.

Svazy se bojí destrukce

Podle aktuálního plánu kabinetu Andreje Babiše (ANO) by ovšem měla agentura jako vládní odbor zaniknout a vzniknout naopak jako odbor ministerstva pro místní rozvoj vedeného v současnosti Klárou Dostálovou, které rovněž spadá do kompetence hnutí ANO. Změnu vláda vysvětluje „vhodností ukotvení agendy sociálního začleňování do kontextu regionálního rozvoje“.

Místa a peníze na platy i provoz se mají jen převést z rozpočtu Strakovy akademie do rozpočtu resortu. Přesun agentury již kritizovala Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Unie zaměstnavatelských svazů. Podle nich to „destruuje a determinuje“ agendu, která už prý nebude nadresortní, a dá se očekávat její seškrtání.

Genderová témata i boj s drogami bez přesunu

Sekci vedla do března tehdejší náměstkyně a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Martina Štěpánková. Novou zmocněnkyní kabinet začátkem května jmenoval poslankyni ANO Helenu Válkovou. Pozice náměstka je neobsazená.

Už dřív se mluvilo o tom, že by se stejně jako agentura mohl z úřadu přestěhovat i odbor rovnosti žen a mužů (v minulosti byl na ministerstvu práce). O přesunu se debatovalo také u odboru protidrogové politiky. Od záměru úřad po kritice expertů ustoupil.