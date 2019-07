Voják, který neměl čas se bát. Zemřel válečný veterán Alois Dubec

Ve věku 96 let zemřel válečný veterán Alois Dubec. České televizi to potvrdili zástupci Československé obce legionářské. Za druhé světové války působil v Itálii u partyzánů, později se dostal přes Švýcarsko do Velké Británie, kde se přihlásil k leteckému výcviku. Po únoru 1948 pracoval v dělnických profesích. V roce 1968 emigroval do Švýcarska, roku 1996 se však natrvalo vrátil do vlasti.