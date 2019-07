Katastrální úřady kontrolují, jestli souhlasí jejich mapy. Některé pamatují císaře Ferdinanda

Třetím rokem procházejí republikou lidé se žlutými měřicími přístroji. Zjišťují, zda to, co je zapsáno v katastrech, skutečně platí. V některých oblastech vytvářejí zcela nové katastrální mapy, protože více než polovina těch stávajících vznikla před rokem 1836. Zároveň kontrolují, jestli se pozemky využívají k tomu, co je v katastru zapsáno, a někdy nacházejí i černé stavby. Práce mají ještě dost, hotová bude až v roce 2030.