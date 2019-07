Dva měsíce. Česku začala běžet lhůta na komentář k Babišovu unijnímu auditu

Česku začíná běžet dvouměsíční lhůta, aby se vyjádřilo k návrhu auditní zprávy Evropské komise o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministerstva financí a pro místní rozvoj totiž nyní dostala její oficiální překlad, informoval v pondělí server iRozhlas.cz. Neoficiální znění uniklo do médií koncem května. Podle návrhu zprávy má Babiš nadále vliv v holdingu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů, Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun.