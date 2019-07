Pro nezávislost žalobců by bylo nejlepší, kdyby fungovali mimo výkonnou moc, myslí si Pavel Zeman. Benešová je pro

„Nechci, aby se veřejná žaloba nějak rozložila. Nerad bych, aby to znělo nějak hystericky, ale je to tak. Návrhů je v současné době přemíra a přehršel, myslím si, že by v jednu chvíli stálo za to všechny je dát nějak dohromady, vypořádat případné připomínky a budu velice rád, pokud o těchto připomínkách bude moci debatovat i státní zastupitelství,“ prohlásil Pavel Zeman.

Samostatné zakotvení

Státní zastupitelství by podle něj mělo být zakotveno samostatně, podobně jako moc soudní. „Nevím, jestli je k tomu politická vůle v současné době, nicméně bavíme-li se o nezávislosti státního zastupitelství, tak je to přesně tento krok, který by nezávislost státního zastupitelství garantoval,“ uvedl Zeman.

Návrh nejvyššího žalobce podpořil předseda senátního ústavně-právního výboru a někdejší žalobce Miroslav Antl (za ČSSD), kterému se nelíbí, že je státní zastupitelství mezi výkonnými složkami. „Státní zastupitelství by mělo mít svoje nezávislé postavení v ústavě,“ dodal.

Antl i Zeman shodně odmítli návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové, aby vedoucí státní zástupce vybírala pětičlenná komise, do níž by ministryně jmenovala tři členy. „Pokud by v té výběrové komisi mělo mít ministerstvo z pěti dva (členy) plus soudce zřejmě na přání ministerstva spravedlnosti, v tu chvíli je to 3:2,“ uvedl Antl.