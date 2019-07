Valachová: Věřím, že si ústavní činitelé nebudou dělat z ústavy bonboniéru. Všechno má svou mez

Na otázku moderátorky Zuzany Tvarůžkové, zda na to má premiér sílu, jen zopakovala, že je to jeho odpovědnost. Navíc podle ní v minulých měsících premiér Andrej Babiš prokázal, že je ve výměnách ministrů mimořádně úspěšný. S Babišovým současným stanoviskem k prezidentovu otálení s odvoláním Antonína Staňka z čela resortu kultury je Valachová spokojená.

„Prezident přerušil svou dovolenou, předseda vlády zajistil jednání s prezidentem a já pevně věřím, že ústavní aktéři si nebudou dělat z ústavy bonboniéru, ze které by si vybrali tu ten, tu jiný bonbón, ale že budou pravidla platit pro všechny a že předseda vlády zajistí průchod ústavy a koaliční smlouvy. To je jeho odpovědnost,“ prohlásila v Interview ČT24 Kateřina Valachová.

Sama se nestaví na stranu zastánců kompetenční žaloby na prezidenta Miloše Zemana. Tato žaloba by totiž nic nezměnila, soudí Valachová. Podle ní může Ústavní soud pouze konstatovat, že případně prezident ústavu porušil. Ale nemá žádný nástroj, jak hlavu státu přimět, aby v návaznosti na to nějak konkrétně konal. Naše ústava na to jednoduše nepamatuje, zdůraznila Valachová.

„Skutečně jsme na hranici ústavní krize. Pevně věřím, že prezident republiky toto vše uváží a že nejvyšší aktéři jako předseda vlády a prezident budou ústavu chránit, nikoli se ji snažit podle sebe nějakým způsobem přiohnout,“ řekla poslankyně a bývalá ministryně školství. V případě, že dojde k porušení koaliční smlouvy, jsou sociální demokraté připraveni na různé scénáře. Demise ministrů ČSSD je jednou z nich.

V koalici je poslední dobou těsno

Exministryně Valachová má dojem, že poslední dobou je v koalici těsno. ČSSD je podle ní přímý a rovný koaliční partner a drží vládu proto, aby mohla prosazovat program. „Máme tam být pouze my s hnutím ANO. Ale zdá se, že už tam máme komunistickou stranu, mám tam SPD, zdá se, že se hlásí další zájemci. Tak nevím, možná je ta vláda tak úspěšná, že tam chtějí být všichni. Ale my máme smlouvu s hnutím ANO a my chceme, aby náš koaliční partner tuhle smlouvu dodržel. Takhle je to jednoduché a od sociální demokracie se nedá očekávat, že z toho ustoupí,“ prohlásila Valachová.

Pokud padne vláda, vidí jasnou odpovědnost na straně toho, kdo by porušil koaliční smlouvu a toho kdo porušuje ústavu. „Co se týká toho, jak dopadne schůzka v úterý večer, pořád věřím, že prezident republiky a předseda vlády se zachovají podle ústavy,“ uzavřela poslankyně.