Policejní HAD obtočil restaurace i obchody, hledá nezletilé opilce

V restauracích, barech, na diskotékách ale i v parcích začali policisté s koncem školního roku kontrolovat nezletilé, zda nepijí alkohol nebo v sobě nemají drogy. V pátek večer našli například mladíka s 1,35 promile. Preventivní akce HAD má pokračovat až do konce roku, kromě samotných mladistvých se policie s pomocí figurantů zaměří i na to, zda někdo lidem mladším 18 let nenalévá.