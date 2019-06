Česká republika tropická. Vedro vyvrcholí ve středu, teplota může překročit 37 stupňů Celsia

Ve čtvrtek by přes Česko měla postupovat studená fronta, s sebou by mohla od západu přinést oblačnost, možná i přeháňky či bouřky. „Riziko výskytu vysokých teplot se přechodně sníží,“ přiblížila Tobolová s tím, že nad 31 stupňů by mělo být jen na jihu a jihovýchodě Moravy.