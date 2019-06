Kraus obžalovaný v kauze Mostecké uhelné žádá Švýcary o přerušení trestu, chce se hájit v Praze

Petr Kraus se od května nachází ve věznici ve Fribourgu, kam ho švýcarská policie odvezla po zatčení na letišti v Ženevě, když byl na cestě za svým advokátem: „Z mého pohledu reagovala švýcarská justice naprosto nepochopitelně a současně neadekvátně. K mému zatčení nebyl žádný důvod. Stačilo mě úplně normálně vyzvat k nástupu výkonu trestu a já bych v takovém případě velmi pravděpodobně stejně jako pan Koláček požádal o odklad nástupu výkonu trestu tak, abych se mohl účastnit hlavního líčení v Čechách,“ uvedl Kraus v telefonickém rozhovoru s redaktorem ČT Jiřím Hynkem.

Krausův švýcarský rozsudek je sice pravomocný, přesto ale podnikatel tvrdí, že pro jeho zatčení nebyl důvod. „Prostě mě neobeslali. V rámci své úřední arogance mě rovnou vyznačili do databáze uprchlíků už někdy loni. To nikdo nevěděl. Já bych samozřejmě požádal o to, co Koláček. Kdyby mi to neschválili, tak bych nastoupil k výkonu trestu nějakým normálním způsobem,“ tvrdí Kraus.

Také Koláček byl už ve Švýcarsku odsouzen a měl by nastoupit do tamního vězení. Na rozdíl od Krause však dostal odklad a může být u českého soudu: „Je mi to velmi líto, abych pravdu řekl, modlím se za něj a věřím, že ten šok, který musí prožívat, nějak zvládne,“ komentuje Krausovu situaci.

„Nepochopitelné, diskriminační,“ kritizuje švýcarské rozhodnutí

Kraus postup švýcarské justice kritizuje: „Z mého pohledu to bylo velmi nefér. Protože v tuhle chvíli mi to brání v účasti při obhajobě v rámci českého hlavního líčení. A současně to vnímám velmi diskriminačně, protože proč je možné, že panu Koláčkovi to povoleno bylo a mně ne. Je to naprosto nepochopitelné, netransparentní švýcarské rozhodnutí.“

Také Krausův advokát už minulý týden požádal o přerušení výkonu trestu tak, aby se mohl účastnit českého hlavního líčení. Žádost teď posuzují odpovědné švýcarské ográny.