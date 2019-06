Řidičský průkaz na zkoušku i úprava bodového systému. Ministerstvo chce snížit počet nehod

Nový bodový systém počítá s dvěma hranicemi udělovaných bodů, a to čtyři a šest. Noví řidiči by tak mohli přijít o oprávnění i po jediném přestupku. Podle ministerstva jsou šestibodové přestupky velmi závažné, čtyřbodové by měly fungovat jako varování. Budíková ale připustila, že podmínky modelu se mohou ještě změnit, a to včetně úpravy maximální bodové hranice.

Řidiči nesmí po dosažení maximálního počtu bodů rok řídit. Pro navrácení oprávnění musí doložit doklad o odborné i zdravotní způsobilosti.

Za vjezd na železniční přejezd přes zákaz pokuta až 25 tisíc

Kromě bodového systému chystá ministerstvo výrazné zvýšení pokut za nejvážnější přestupky. Například za zakázané vjetí na železniční přejezd by se měla maximální pokuta zvýšit pětinásobně na 25 tisíc korun.

Nejvyšší pokuty až 75 tisíc korun budou hrozit za řízení bez řidičského oprávnění, kdy řidič není jeho držitelem, a se zadrženým technickým průkazem od vozidla. Mírně se naopak sníží blokové pokuty za méně závažné přestupky, kam patří špatné parkování, řízení bez dokladů nebo nerozsvícená světla.

Nový systém zavádí i další novinky. Nově bude obodováno například nedodržení bezpečné vzdálenosti.