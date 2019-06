Matky samoživitelky těžko shánějí peníze. Svým dětem často nemohou dopřát ani letní tábory

Bývalá zdravotní sestra dnes uklízí byty, balí zboží a rozváží zeleninu. Dělá vše pro to, aby sama uživila dvě děti. Starší dcera má navíc zdravotní potíže. „Je mi to trapné. Já si to nemůžu dovolit pořídit pro děti výlet nebo školu v přírodě. Dcera přitom zbožňuje koně,“ říká Vlaďka Haltufová.

O pomoc proto požádala neziskovou organizaci, která rozjela projekt na podporu školních výletů. Samoživitelky v rámci projektu vyrábějí náramky. Výtěžek dosáhl už 170 tisíc korun a na tábor díky tomu mohlo odjet 35 dětí.

Děti stráví podstatnou část prázdnin doma

Pomoc získala i matka tří dětí Jitka Valešová. „Sehnala jsem za tři tisíce, to je levný tábor. Klub maminek byl tak hodný a pro dvě děti mi ho zaplatil. Platím jen za jedno, to je únosné,“ vysvětluje Valešová.

Na to, jak tráví léto děti samoživitelů, se zaměřil i nový průzkum. Vyplynulo z něj, že řada z nich bývá o prázdninách doma. S placením táborů jim většinou nikdo nepomáhá. Někteří proto žádají pojišťovny a berou si i půjčku.