Exšéf vojenské kanceláře prezidenta Pilc podal žalobu kvůli odebrání prověrky. Chce přes 300 tisíc

Loni se ho definitivně zastal Městský soud v Praze. Zrušil rozhodnutí NBÚ o odebrání prověrky, bylo podle verdiktu neoprávněné. Soud zároveň nařídil, že NBÚ musí věc znovu projednat, což by podle Voláka mělo vést k vydání bezpečnostní prověrky. O jejím vydání ale NBÚ dosud nerozhodl.

Podle hradního kancléře Mynáře by se měl Pilc vrátit do funkce na Hradě k 1. lednu 2020. Potvrdil to loni v prosinci serveru iRozhlas.cz. Vystřídat by tak měl současného náčelníka Jana Kašeho, kterému skončí mandát. Podle Mynáře ale musí Pilc splnit všechny zákonné podmínky, mezi které patří i bezpečnostní prověrka.

Prostřednictvím náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky vykonává prezident svou roli nejvyššího velitele ozbrojených sil. Do jeho kompetencí patří i řízení Hradní stráže.