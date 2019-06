Jiří Pospíšil: Česko čelí kvůli Babišovi mezinárodní ostudě, hrozí stamilionové škody

přehrát video Interview ČT24: Jiří Pospíšil (TOP 09)

„Čelíme obrovské mezinárodní ostudě tím, že náš premiér je už podle třetího evropského orgánu ve střetu zájmů. Připomínám, že to už konstatoval Evropský parlament, konstatovala to Právní služba Evropské komise a teď je třetí závěr přímo Evropské komise. Pravděpodobnost, že formální vyhotovení, které přijde v českém jazyce za několik týdnů, bude jiné, je téměř nulová,“ říká Pospíšil. K návrhu auditní zprávy Evropské komise může Česko poslat připomínky, poté Komise vydá konečnou verzi. Ta se může, ale také nemusí, od nynějšího dokumentu lišit. „Definitivní závěr to teď není, ale z 99 procent je už dneska podle evropských orgánů jasné, že Andrej Babiš čerpá nezákonně a neoprávněně evropské peníze. A to není, jak rád tvrdí Babiš, kampaň, kampaň a zase kampaň opozičních politiků nebo zlých novinářů. To je konstatování někoho, kdo stojí mimo Českou republiku a nemá důvod to posuzovat zaujatě,“ uvádí europoslanec a předseda TOP 09.

Musíme hájit zájmy Česka, ne Babiše a Agrofertu „Vsadím své boty, že závěrečná zpráva se v základních principech nebude lišit. Vycházím ze zkušenosti z podobných kauz. Evropská komise by sem neposlala zprávu, která by byla na vážkách. Možná proto to tak dlouho řešili. Ale bude dán prostor ČR, aby se obhájila, a pak přijde konečná zpráva během podzimu,“ vysvětloval Pospíšil. „Já budu rád, když ČR dodá objektivní argumenty. Když bude postupovat tak, abychom hájili zájmy ČR, nikoli zájmy pana Babiše a Agrofertu,“ podotýká Pospíšil s tím, že Česko tlačí čas. „Ve chvíli, kdy proplácíme peníze z českého státního rozpočtu Babišovým firmám a kdy už jsme zaplatili 200 milionů z českých, nikoliv evropských peněz, Babišovi a jeho firmám za takové věci, jako je speciální linka na výrobu toastového chleba, tak nemůžeme čekat do podzimu, až budou všechny formální procedury ukončeny a bude i formálně řečeno, že Babiš nezákonně čerpá peníze,“ míní šéf TOP 09.

Šéf TOP 09: Premiér oslabuje českou pozici v EU TOP 09 chce postupovat společně s dalšími opozičními stranami a bude ve sněmovně navrhovat vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Pospíšil říká, že respektuje, že ANO vyhrálo sněmovní volby, ale neznamená to, že v čele vlády musí být trestně stíhaný člověk. Podle něj to pozici Česka škodí.

„Na podzim český premiér – ať to bude kdokoliv – bude vyjednávat evropské peníze pro ČR do roku 2027. Budou se rozdělovat miliardy eur. A když tam za nás bude jezdit člověk, který je podle EU ve střetu zájmů a nelegálně čerpá evropské peníze, tak to českou pozici obrovsky oslabí. I toto je důvod, proč si myslíme, že by v čele vlády měl být někdo jiný než Andrej Babiš,“ podotýká Pospíšil. Odmítá, že by díky hlasům vládních ANO, ČSSD a podpoře komunistů byl výsledek případného hlasování o důvěře kabinetu předem jasný. „To je tak závažná věc, že má být dána šance i těm stranám, které podporují Babiše jako premiéra, aby mohly jasně říci – ano, nám je jedno, že České republice vedle obrovské ostudy hrozí stamilionové škody, a chceme dál sedět na vládních křeslech s Babišem. Nebo v této chvíli, kdy je zájem ČR takto ohrožen, odcházíme a podpoříme pád vlády,“ říká.

Hlasovat o nedůvěře vládě je podle něj v současné situaci povinností opozice. „Každý politik mimo to, že má stranické tričko, má mít také své vědomí a svědomí, má hájit zájmy země, nikoli strany, za kterou tam je,“ míní. Podle něj už někteří sociální demokraté o možném konci Babišova kabinetu debatují. „ČSSD bude muset svým voličům vysvětlovat, proč bude Česko platit 500 milionů do Bruselu a proč zaplatili už 200 milionů na podnikání Babiše,“ uzavírá Pospíšil. Andrej Babiš však v pátek ve Sněmovně prohlásil, že žádné zákony neporušuje a Česko nic Bruselu vracet nebude.

