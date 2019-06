Rok od zavedení dlouhodobého ošetřovného: zájem nedosáhl očekávání, podmínky kritizují hospice

Stát lidem do dubna vyplatil zhruba 6 700 dávek ve výši 65 milionů korun. Podle původních odhadů ministerstvo očekávalo proplácení dávky až 30 tisícům žadatelů ročně. V současnosti využívají dávku lidé hlavně při péči o blízké nad 70 let. Starají se převážně o nemocné s rakovinou.

Podle zástupců hospiců by ale zákon měl více zohlednit péči o umírající, kteří nyní na pomoc dosáhnou jen v malé míře a to kvůli nastaveným podmínkám. Jednou z nich je třeba to, aby lidé, o které má být pečováno, byli nejméně sedm dní hospitalizováni.

Složité vyřizování

Výhrady k podmínkám zákona mají i někteří poslanci. „Je nutné ten systém nějak zrevidovat. Ta lhůta sedmi dnů je hodně limitující ve vztahu k hospicové péči,“ říká Radka Maxová (ANO), předsedkyně výboru pro sociální politiku.

Právě dlouhodobě nemocní v poslední fázi života jsou často ošetřovaní ambulantně nebo jsou hospitalizovaní velmi krátkodobě. „Za ten rok fungování příspěvku jsme my měli 330 pacientů. Co já vím, tak od nás to využily tři rodiny,“ uvádí Ruth Šormová, ředitelka hospice Cesta domů. Podle ní dávka pomůže spíš lidem po těžkém úrazu nebo například infarktu, kde lze očekávat dlouhodobou rekonvalescenci.

Podle předsedkyně výboru pro sociální politiku Maxové rodiny odrazuje i složité vyřizování. „Ty nenaplněné cíle jsou určitě i kvůli šílené administrativě, která je s dávkami spojená. Rodiny si často radši vezmou neplacenou dovolenou.“