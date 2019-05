Vlakem se fanoušci do Bratislavy na čtvrtfinále s Německem ještě dostanou. Dopravci přidávají vagony

České dráhy (ČD) a RegioJet kvůli hokejovému šampionátu posilují spoje do Bratislavy, kde hrají naši hokejisté večer čtvrtfinálové utkání s Německem. ČD přidaly ke čtvrtečním spojům do slovenské metropole vagony navíc. Soukromý dopravce RegioJet má nasazené dodatečné spoje Sport Express na trase Bratislava Nové Mesto - Praha. Trasu Praha - Košice pokrývají oba dopravci běžnými spoji. Leo Express vlaky do Bratislavy nevypravuje.