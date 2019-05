Česko rozšiřuje zastoupení v cizině. Otevře velvyslanectví v Singapuru a sloučí tři zahraniční agentury

Ještě letos by mohlo Česko otevřít nový zastupitelský úřad v Singapuru. „Je to stát, který je především ekonomicky zajímavý, je to jeden z lídrů v jihovýchodní Asii v oblasti inovací a finančnictví. Je to místo, odkud se dá pronikat na další trhy,“ popisuje důvody pro vznik úřadu ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Znovuotevření ambasády premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil letos v lednu při návštěvě podnikatelského fóra v Singapuru. Velvyslanectví tam Česko zrušilo v roce 2008, zastupováním českých zájmů je nyní pověřeno velvyslanectví v Indonésii a v Singapuru působí honorární konzul.