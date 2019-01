Česko znovuotevře ambasádu v Singapuru, oznámil Babiš podnikatelům v Asii

Babiš v pondělí po úvodním dni návštěvy v Singapuru řekl, že si o zřízení ambasády s Petříčkem promluví po návratu do Prahy, nakonec ale věc vyřešili na dálku.

Velvyslanectví v Singapuru bylo zrušeno v roce 2008, zastupováním českých zájmů v Singapuru je nyní pověřeno velvyslanectví v Indonésii. V Singapuru v současné době působí honorární konzul Kwee Liong Seen, se kterým Babiš nyní posnídal.

Český premiér v úvodu své týdenní návštěvy v Asii několikrát označil Singapur za obchodní bránu do Asie a zdůraznil, že region nabízí řadu podnikatelských příležitostí. V úterý má i kvůli tomu v plánu setkání s ministrem financí asijského státu Heng Swee Keatem a ministrem zahraničí Vivianem Balakrishnanem.

Se Singapurem má Česká republika více společného, než může být na první pohled patrné. Značky Baťa, Škoda či Jawa zde byly známé už na začátku 20. století. Premiéři @AndrejBabis a @LeeHsienLoong si prohlíží přibližně 100 let staré pantofle kasut manek pošité korálky z Čech. pic.twitter.com/4cZ0cZYA6b — Úřad vlády ČR (@strakovka) January 14, 2019

V Singapuru po Babišovi pokřtili orchidej

Jméno českého premiéra Babiše nově nese jedna z orchidejí v singapurské botanické zahradě National Orchid Garden. Předseda vlády po pokřtění květiny „dendrobium Andrej Babiš“ podotkl, že v jihoasijské zemi se jedná o tradici. Květiny už jsou zde pojmenovány i po Václavu Havlovi a Václavu Klausovi, dodal.

„Jsem údajně třetí, tak si to považuji, že jsem byl poctěn ze strany singapurské vlády,“ řekl Babiš novinářům. Český premiér navštívil botanickou zahradu zhruba na půl hodiny. „Je to takové neobvyklé, že se květiny jmenují po muži, je to pro mě poprvé. Ale je to fantastická zahrada,“ uvedl Babiš.