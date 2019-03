V Manchesteru se otvírá generální konzulát, po Londýnu druhé české diplomatické zastoupení v Británii

„Generální konzulát v Manchesteru vzniká, protože zde na severu Anglie žije velké množství českých občanů. Vznikem generálního konzulátu zjednodušíme občanům přístup k českým úřadům. Budou si zde moct vyřídit nejrůznější dokumenty, cestovní pasy, matriční pasy, osvědčení o státním občanství a další doklady, podobně jako na dalších zastupitelských úřadech kdekoliv jinde v zahraničí,“ přiblížil generální konzul v Manchesteru Ivo Losman.

Podle zpravodaje ČT ve Spojeném království Bohumila Vostala přivítají Češi nový konzulát také při volbách. „Nově budou moct volit i v Manchesteru. Při loňských prezidentských a (předloňských) parlamentních volbách v Česku museli ti, co chtěli volit, do Londýna – ze Severního Irska, Skotska nebo severu Anglie. To jsou několikahodinové cesty vlakem, ještě víc autem, někdy i letadlem,“ podotkl zpravodaj.