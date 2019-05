Havlíček nechce předem vyřadit Huawei z tendrů. Usiluje o celoevropský přístup k firmě

„Je to úplně stejné jako s tendrem na případný nový tuzemský jaderný blok nebo s čímkoliv jiným. Nikdo není dopředu vyřazen, bylo by to strategicky i obchodně chybné,“ uvedl Havlíček a pokračoval: „Pro nás je to v tuto chvíli o tom, že jednáme se všemi, kteří nám poskytnou určitou nabídku. Poté, co tu nabídku budeme vyhodnocovat, přihlédneme k našim národním požadavkům a logicky se budeme dívat, jak se k těmto velkým hráčům staví Evropská komise.“

Právě na evropské úrovni se podle Havlíčka má přístup k čínské firmě koordinovat. „Podle mého názoru je to přesně ta situace, kdy by se v rámci Evropy mělo postupovat jednotně, Huawei je globální hráč a evropské země by měly postupovat v souladu “ řekl. Postoj členských států se podle něj postupně sjednocuje.

Chystaná aukce

Část frekvencí v 5G sítích má být podle dřívějších informací vyhrazena novému, čtvrtému mobilnímu operátorovi na českém trhu. „Jednáme s celou řadou potenciálních partnerů, jedná se ve Spojených státech, jednalo se v Jižní Koreji minulý týden, jednáme i s národními potenciálními investory,“ uvedl Havlíček. Potvrdil, že o tendru se předběžně informovaly i některé tuzemské společnosti, mimo jiné i společnost Nordic Telecom.

Aukce pro rychlé mobilní sítě 5G by se měla uskutečnit v druhé polovině letošního roku. Vláda na začátku dubna schválila návrh jejích podmínek. Mohla by vynést kolem osmi miliard korun, podobně jako předchozí soutěž o frekvence pro LTE v roce 2013.